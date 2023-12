Italia Liberale e Popolare: in piazza Garibaldi la situazione è incandescente

Piazza Galimberti, così come gran parte di Borgo Filadelfia, è in preda ad un progressivo degrado che avanza da tempo nell’indifferenza istituzionale: episodi di piccola criminalità, vandalismo ed un degrado diffuso che preoccupano i cittadini ormai ostaggio di una situazione cui è necessario porre rimedio.”La situazione nella zona di Borgo Filadelfia, ed in particolare quella di Piazza Galimberti, preoccupa chi nel Borgo vive e lo fa vivere quotidianamente in mezzo a mille difficoltà”, così Marco Allemandi, Responsabile Territoriale di Italia Liberale e Popolare Piemonte, racconta le preoccupazioni della zona.

“Ogni sera vengono segnalati problemi di degrado e di ordine pubblico. Spesso si sentono esplosioni di fuochi d’artificio e si ripetono bivacchi di gruppi di persone, con accensione anche di focolari sul suolo pubblico, come se regolamenti e normative in tema di sicurezza nemmeno esistessero”, continua Allemandi.

“Molti cittadini hanno ormai paura di uscire per una semplice passeggiata o per fare spesa nei negozi di zona. Un’assenza di interventi tempestivi, nonostante le segnalazioni, si andrà a perdere un punto di riferimento e di socialità del quartiere è un vero peccato: piazza Galimberti è uno dei punti di ritrovo per molte persone, dai grandi ai piccoli, ma lasciarla al degrado fa male al quartiere”, conclude Allemandi.

Italia Liberale e Popolare continua a segnalare il degrado diffuso in città, in particolar modo nei quartieri semicentrali, dimenticati dalle Istituzioni, cieche e sorde di fronte alle segnalazioni dei residenti.

(28 dicembre 2023)

