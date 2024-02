Una nuova rubrica per “dare luce” all’immensa Africa

di Ivan Remonato

Disse Padre Alex Zanotelli: “Rompiamo il silenzio sull’Africa. Non vi chiedo atti eroici, ma solo di tentare di far passare ogni giorno qualche notizia per aiutare il popolo italiano a capire i drammi che tanti popoli africani stanno vivendo”. Poi continuò, Padre Zanotelli, ché non le manda a dire, dicendo: “So che i mass-media , purtroppo, sono nelle mani dei potenti gruppi economico-finanziari, per cui ognuno di voi ha ben poche possibilità di scrivere quello che veramente sta accadendo in Africa”.

Visto che Gaiaitalia.com Notizie non è in mano a potenti gruppi, ma di una minuscola e battagliera realtà editorial-culturale indipendente, che significa avere la possibilità e le sensibilità necessarie per affrontare tematiche scomode, abbiamo deciso di aprire un nuovo spazio settimanale, curato da Ivan Remonato per approfondire gli eventi più importanti delle 54 nazioni che formano il meraviglioso continente africano, e le loro connessioni, implicazioni e conseguenze possibile sul presente e sul futuro della nostra nazione.

Invitiamo dunque, già da ora, a costruire con noi – attraverso interazioni con lettrici e lettori e attraverso segnalazioni, spunti di riflessione e critiche accolte nei nostri gruppi Facebook “Cittadini con il cuore Antifascista | Gaiaitalia.com Notizie” e “Lettori di Gaiaitalia.com Notizie“: saranno costantemente analizzate con piacere e attenzione. Vi aspettiamo. Appuntamento dal 16 febbraio.

(12 febbraio 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata