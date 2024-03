L’Africa sbatte in prigione i giornalisti che fanno il loro lavoro come nel caso di Assange, ma di Stanis Bujakera Tshiamala nessuno ne parla

di Ivan Remonato

Mi pongo quindi l’obbiettivo di accendere una luce su queste vicende con l’auspicio di aiutare ad illuminarle e, magari, servire da spunto a luci più abbaglianti e forse meno libere della mia. Inizio evidenziando la vicenda di Stanis Bujakera Tshiamala attualmente in carcere a Makala, in Congo, con un processo in corso e il rischio di fare 20 anni di carcere per un’accusa senza senso.

Scomodo perché portatore di verità e noto all’estero, corrispondente Reuters con 500.000 follower su X, viene accusato di aver falsificato un documento dei servizi segreti congolesi e di averlo divulgato. Si tratta di un documento che, se riconosciuto autentico, proverebbe che gli autori dell’omicidio di Chérubin Okende, oppositore dell’attuale presidente Félix Tshisekedi, sono i servizi segreti stessi. Una verità in grado di generare un terremoto che deve aver terrorizzato il regime congolese, tanto da aver effettuato un frettoloso arresto con un castello accusatorio solido quanto un castello di sabbia.

Non esiste alcuna prova oggettiva che il documento sia falso; ammesso e non concesso sia falso non esiste alcuna prova che sia stato Stanis a falsificarlo. Stanis, da giornalista, si è limitato a divulgare l’esistenza di questo documento, come aveva già fatto in precedenza in altre situazioni, dopo averlo ricevuto a sua volta.

Abbiamo quindi il solito dittatore che, piuttosto che provare la propria innocenza, incarcera un giornalista per mettere a tacere domande scomode, le istituzioni occidentali paiono silenti perché questa è una delle tante dittature con cui si fanno buoni affari, ognuno di noi può girarsi dall’altra parte oppure decidere di dare la visibilità che può al caso. Seguire le indicazioni di Amnesty International, attraverso questo link, oltre che l’evolversi della vicenda, può essere efficace se lo faremo in tanti e lo divulgheremo il più possibile.

(11 marzo 2024)

