Molto spesso l’unico modo per cercare la libertà, nel continente africano, è tentare di arrivare in Europa

di Ivan Remonato

Nell’osservare chi, in ogni modo possibile, dal continente africano arriva in Europa, ci limitiamo a pensare che le uniche motivazioni legittime e comprensibili siano la fame e la volontà di progredire economicamente. Parlando con molte persone e ascoltando le loro vicende mi sono reso conto che spesso non è così, addirittura diversi accettano di fare un passo indietro economicamente nel nostro mondo, accettando mansioni e collocazioni più umili rispetto a quanto avevano a casa loro.

Li spinge la voglia di libertà, che noi diamo per scontata, la percezione che in Europa ci sia democrazia e che per le loro figlie e per i loro figli il futuro possa essere migliore. E’ stato così per Mohamed Oueslati che lasciò la Tunisia, che ogni tanto si ribella senza mai riuscire a liberarsi da regimi tanto comodi all’occidente, poco più che ventenne e ad Aosta riuscì a realizzare il suo sogno.

Una splendida famiglia, la moglie Yousra Meftahi e le figlie Saja di 13 anni, Kodes, 16 anni, che frequenta il Liceo Scientifico Bérard, Selsa, 24 anni, iscritta ad Architettura, e Takoua, 25 anni, che studia Geologia e lavora come traduttrice della lingua araba per diverse istituzioni. Uno dei tanti che è venuto a rubare il lavoro…lui ha rubato una morte sul lavoro, stava smontando le luminarie nel centro di Châtillon per conto della ditta che l’aveva assunto da quattro anni, i piantoni del furgone hanno ceduto e il mezzo lo ha schiacciato. Fermiamoci a pensare, se non fossimo nati dalla parte fortunata del mondo, cosa avremmo fatto? Forse avremmo fatto come Mohamed!?!

(18 marzo 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata