In Marocco una vicenda simile a quella di Giulietta e Romeo ha generato il Festival delle Nozze

di Ivan Remonato

E’ una festa Amazigh (“popolo degli uomini liberi”, in Europa sono chiamati Berberi) che si tiene nella città di Imilchil, tra fine agosto e inizio settembre, in base alle fasi lunari. La festa nasce dalla leggenda di due innamorati, divisi dall’appartenenza a due diversi clan, che per la disperazione di non potersi sposare si suicidarono.

Secondo la leggenda le loro lacrime crearono due laghi limitrofi, Tislit della ragazza e Isli del ragazzo, ed è in corrispondenza di questi laghi che si celebrano i matrimoni.

I clan, distrutti dal dolore e pentiti, decisero di istituire una giornata a commemorazione dell’anniversario della morte degli amanti, in cui i membri delle tribù locali avrebbero potuto liberamente sposarsi tra loro senza più trovare alcuna opposizione. Così nacque il festival dei matrimoni dove tanti innamorati si sposano e molti single trovano l’anima gemella. La festa dura tre giorni, molti si danno appuntamento per quest’incredibile evento, ed è caratterizzata da musiche e balli Amazigh che creano atmosfere uniche, anche grazie all’ambiente suggestivo del Medio Atlante.

La festa è anche un grande mercato dove artigiani e agricoltori offrono i loro prodotti in un contesto più ampio dei souk settimanali, gli Amazigh dormono nelle loro tipiche tende, montate per l’occasione sull’altipiano, molti vestono con stupendi abiti tradizionali e diverse donne indossano i loro antichi gioielli.

Credo assistere a quest’evento, di un popolo poco noto, collocato in un’area bellissima e fuori dai classici itinerari turistici, possa essere l’occasione di vivere un’esperienza unica che potrebbe aprire la nostra mente verso una cultura millenaria.

(1 aprile 2024)

