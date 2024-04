Eritrea, dittatura amica del governo Meloni che spinge la popolazione a scappare verso l’Europa

Nazionale al numero 174 nella classifica della libertà di stampa, e 2ª nazione più militarizzata al mondo, dove il servizio militare è a tempo indefinito, e non ci sono mai state elezioni. I giovani scappano, affrontando un viaggio di due anni molto pericoloso, per cercare di arrivare in Europa. Uscirne è tutt’altro che semplice e si rischia la vita perché alla frontiera l’ordine è “sparare a vista”.

Chi sopravvive passando la frontiera è atteso dal Sudan e dalla Libia dove, durante il cammino, potrà incontrare il peggio: torture, abusi, stupri, trafficanti d’organi e molto altro. Per noi occidentali inimmaginabile. Due anni mediamente, se si sopravvive, per persone che avrebbero tutti i diritti di asilo concepiti dalla legislazione internazionale, per tentare la “fortuna” e salire su un’imbarcazione inadeguata verso le nostre coste. Se arriveranno e non faranno parte delle migliaia di morti degli ultimi anni nel mare nostrum, dovranno tentare di raggiungere un obbiettivo chissà dove e perché, con mezzi di fortuna, nella civile Europa condannati comunque a subire razzismo, diffidenza e un sistema che non è sicuramente predisposto per fornire loro accoglienza.

Quindi concludendo, il governo Meloni sostiene la feroce dittatura Eritrea che spinge la popolazione a scappare, che ha pieno diritto ad essere accolta, verso l’Europa, fui facile profeta e lo ribadisco, il Piano Mattei è una stupidaggine senza senso né efficacia.

(22 aprile 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata