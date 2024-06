ENI Mozambico. Oltre dieci miliardi di euro, garantiti con denaro pubblico, su un progetto molto rischioso

di Ivan Remonato

E.N.I. sta sviluppando con grande determinazione lo sfruttamento delle risorse naturali nel nord del Mozambico, dove c’è un conflitto in corso, la popolazione soffre, il governo locale è un regime autoritario e tutto questo non è di nessun interesse. Le valutazioni di impatto ambientale risultano ancora non prodotte e così si procede all’estrazione selvaggia, di quanto necessario al nostro benessere, senza curarsi minimamente delle popolazioni locali e dell’ambiente.

Le estrazioni E.N.I., presenti e future, sono collocate al largo delle coste mozambicane con la probabile speranza di non poter essere toccate dalla guerra civile in corso e comunque lontano dalle popolazioni locali infastidite frustrate, tanto da consentire alle insurrezioni di matrice islamica una crescente popolarità. Gli investimenti di E.N.I. sono finanziariamente garantiti da una controllata del ministero dell’Economia e delle Finanze per cifre oltre la decina di miliardi di euro, ovviamente denaro pubblico.

Tutto questo nonostante Cassa Depositi e Prestiti abbia confermato l’esistenza di potenziali impatti ambientali per la biodiversità e per i rischi di inquinamento marino, oltre a rischi legati a diversi atti di violenza di gruppi armati. Ora voi garantireste, con una parte importante del vostro capitale, per un progetto fortemente rischio dal punto di vista ambientale che rischia di essere oggetto di attacchi da parte di gruppi terroristici?

Quindi un progetto che ha buone probabilità di andare gambe all’aria per diverse ragioni, già esposte, sul quale nessuno di noi garantirebbe, è già stato garantito da tutti noi. E ha deciso il governo Meloni.

Mala tempora currunt et peiora premunt.

(21 giugno 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata