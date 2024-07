“Non Ho Parole”, Dizione, Fonetica e Public Speech, tecniche di lettura e oratoria in pubblico. Torino, 13 e 14 luglio

di Redazione Genova

La conoscenza dei rudimenti di fonetica ed emissione vocale fino a una non approfondita, ma essenziale, carrellata sulla corretta pronuncia della lingua italiana, è essenziale per tutti coloro che hanno la necessità, per professione o per circostanze o perché spinti da una propria passione, di parlare spesso in pubblico e in presenza. Tenuto da Ennio Trinelli, professionista del teatro e della comunicazione, e con l’obiettivo di fornire le basi per una corretta comunicazione, ecco uno stage intensivo della durata di 10 ore, in due distinti appuntamenti l’11 e il 18 maggio, sull’arte di parlare in pubblico intesa non solo come arte oratoria, ma anche come postura sul palcoscenico, atteggiamento verso il pubblico, evitando la piacioneria ad ogni costo per puntare ad una comunicazione davvero efficace.

Nel dettaglio si affronteranno:

Dizione

Fonetica

Le pause queste sconosciute

I segreti del “tono di voce”

Il controllo del corpo

Interventi video, interventi audio, interventi su finte interviste senza interlocutore

Lo stage intensivo è organizzato da Gaiaitaliapuntocom APS, in collaborazione con Contemporart, si terrà alla Casa di Quartiere San Salvario, a Torino, dalle 10 alle 15.00 del 13 e 14 luglio. Iscrizioni fino al 10 luglio. Informazioni: +39 320 7729817. Max 15 partecipanti.

Ennio Trinelli è regista teatrale e drammaturgo; scrittore e esperto di dizione e fonetica e emissione vocale; organizza e produce festival teatrali, di cinema e di documentari; come editore indipendente produce informazione online e pubblica romanzi di nuovi autori. Insegna recitazione e Commedia dell’Arte. Il suo ultimo documentario “L’Ultima Transizione. Tra Memoria e Futuro” scritto, diretto e prodotto insieme ad Andrea Natale e Giuseppe Sciarra, è stato premiato all’Apulia Web Festival.

(1 luglio 2024)

