Ottantanove cadaveri al largo della Mauritiania (e gli accordi sottoscritti da Von der Leyen?)

di Ivan Remonato

Recentemente sono stati recuperati i cadaveri di 89 persone morte nel tentativo di raggiungere le Canarie, Europa, al largo della Mauritania. Un viaggio disperato, improbabile, una rotta assassina che parte dal Senegal e dal Gambia per arrivare in Europa senza passare dalla Mauritania e dal Marocco, perché l’Unione Europea ha rafforzato gli sbarramenti delle frontiere, di queste due nazioni, obbligando le persone a viaggi sempre più improbabili e pericolosi.

Ursula Von Der Leyen si è recentemente recata in Mauritania elargendo denaro, come già fatto con tante altre nazioni dove la democrazia è poco presente, a fronte di una richiesta pressante volta al miglioramento del controllo dei flussi migratori.

Questi cadaveri, quelli passati e, sarò facile profeta di sventura, quelli futuri sono il lugubre frutto di questi suoi inutili viaggi, in cui elargisce soldi dei contribuenti europei a governi discutibili che seminano morte in mare.

Nelle recenti elezioni europee molti di noi hanno esultato perché l’ondata dell’estrema destra, pur avanzando, è rimasta minoranza nel Parlamento Europeo e quindi saremmo ancora governati da una sorta di centrosinistra.

Mi domando, concretamente, l’estrema destra in questi contesti cosa potrebbe mai fare peggio di quanto non sia già stato fatto? Com’è possibile che per un migrante, tra un’Europa con una leadership di centrosinistra e una di estrema destra non vi sia differenza alcuna se non l’alternativa di morire in mare? Se le politiche del centrosinistra continueranno a somigliare a quelle dell’estrema destra e le uniche differenze rimarranno le percentuali di seggi il futuro sarà nero, perché quello che nelle recenti elezioni è sembrato un pericolo scampato domani potrebbe suonare come un avvertimento inascoltato.

(11 luglio 2024)

