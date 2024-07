La Cannabis è un ottimo affare. Chiedetelo al Marocco

di Ivan Remonato

Il Marocco esporta legalmente cannabis prodotta sul suo territorio e ha ottime prospettive di sviluppo in questo settore di produzione; la legge del 2021 sull’uso legale della cannabis, per scopi medici, farmaceutici e industriali, ha generato ricchezza e quasi duecento operatori attivi.

Il Marocco è quindi ormai un leader in un settore che dovrebbe superare i cinquanta miliardi di dollari, come valore globale, nel 2028 secondo le stime di diversi analisti finanziari globali. L’Unione Europea, dove la cannabis medica è autorizzata in 21 nazioni su 27, è uno degli sbocchi più importanti di questo mercato che vede prospettive sempre più rosee. I farmaci ad alto contenuto di THC curano patologie estremamente dolorose come il cancro, la sclerosi multipla e l’epilessia. Si producono anche integratori alimentari e cosmetici a base di cannabidiolo senza THC. Si è talmente fiduciosi da parlare di oro verde, si parla già di nuovi settori di sviluppo come la pet economy. Crescono le superfici autorizzate e gli agricoltori autorizzati che oggi si avvicinano a 3.300, sette volte di più rispetto all’anno scorso. Esiste una varietà di cannabis locale, la beldiya, che consuma meno acqua delle altre ed è oggetto di un processo di legalizzazione in corso.

Inevitabile fare un parallelo tra chi ha l’intelligenza di definire la cannabis, oro verde, e la stupidità del nostro esecutivo che ne criminalizza l’uso, danneggiando l’economia, i malati e la comunità tutta. Perché lo sappiamo: ostacolare i percorsi legali per ottenere qualsivoglia sostanza ne rafforza lo spaccio illegale, rafforzando la criminalità organizzata, rendendo più probabile la crescita della microcriminalità e quindi peggiorando la qualità della vita di tutti noi.

“Cui prodest” verrebbe da domandarsi, perché certe scelte che giovano alla criminalità organizzata vengono poste in essere da chi dichiara di volerla combattere? Una risposta ce l’avrei e penso la possiate avere anche voi, ma teniamocela stretta che non si sa mai.

(19 luglio 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata