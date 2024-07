Mali, Niger e Burkina Faso hanno costituito un’alleanza tra giunte militari fiorusse. Si allargherà?

di Ivan Remonato

Appare come una convergenza, tra nazioni passate sotto la sfera di influenza russa, che si pone in antitesi rispetto alle nazioni tutt’ora sotto l’antica, tradizionale e ipocrita influenza occidentale.

Tutte e tre queste nazioni sono governate da giunte militari arrivate al potere attraverso colpi di stato, giunte militari la cui posizione di potere è esclusivamente legittimata dalla legge del più forte, del più armato. Tutte e tre hanno avuto come priorità l’allontanamento delle forze militari occidentali dal loro suolo, citando idee nobili come la sovranità nazionale, l’anticolonialismo e l’autodeterminazione dei popoli.

La verità è che sono sostenute e condizionate dalla Russia di Putin, sicuramente entusiasta di allargare la propria sfera d’influenza in nazioni ricche di risorse prime. Il sogno di avere un continente africano con nazioni indipendenti e democratiche che si autodeterminino sembra sempre più lontano, con un occidente impotente, vittima dei suoi secolari errori e della sua inesistente credibilità, e forse incapace di comprendere il pericolo in essere. Quest’alleanza copre un’area già enorme e strategica all’interno del continente e ci sono tutte le basi perché possa allargarsi con facilità, diverse nazioni confinanti sono già sensibili alle influenze russe, Algeria, Libia, Ciad e Repubblica Centrafricana, mentre in Sudan è in corso una guerra civile dove uno dei due contendenti è sostenuto dalla Russia.

Credo tutto questo sia frutto di un lavoro militare e diplomatico molto attento, dagli esiti evidentemente positivi, volto a spostare sotto l’orbita russa una grossa fetta del continente africano con tutte le conseguenze inimmaginabili che questo può comportare.

Ne siamo consapevoli? La scelta giusta è lasciar avanzare quest’influenza senza nessun tipo di reazione?

(25 luglio 2024)

