L’Algeria e le ennesime elezioni farsa

di Ivan Remonato

La commissione elettorale algerina ha escluso tredici dei sedici candidati che si sono presentati, ha accettato solo l’attuale presidente, Abelmadjid Tebboune, in cerca di un secondo mandato e due fantocci ideali per dare una parvenza di democrazia.

Abdelali Hassani Cherif, candidato del Movimento della Società per la Pace (MSP, islamista), e Youcef Aouchiche del Front des force socialeistes (FFS) hanno visto, giovedì 25 luglio, il loro dossier approvato prima della convalida dal Consiglio costituzionale.

Tra gli esclusi vi sono due donne :

Saida Neghza, quarta di una famiglia di modesta condizione socioeconomica, si sposò all’età di 19 anni con un proprietario terriero e a 24 anni rimase vedova con un figlio e un’impresa sull’orlo del fallimento.Rinnovò l’impresa si trasferì ad Algeri e gradualmente avviò con la sua famiglia un’attività di import-export. E’ presidente della Confederazione Generale delle Imprese Algerine (CGEA), un sindacato dei datori di lavoro, la prima donna ad occupare questo incarico che le affida la rappresentanza di imprese che danno lavoro a oltre 7 milioni di persone.

Zoubida Assoul, sostenitrice dell’importanza di lasciare che il potere giudiziario e quello legislativo esercitino le loro funzioni di controllo, condizioni essenziali per una democrazia equilibrata. Giudice del tribunale di famiglia a soli 26 anni nel 1982, ha fatto rapidamente carriera, diventando vicedirettore del dipartimento per la protezione dei minori presso il Ministero della Giustizia e poi ispettore fino al 1993. Il periodo trascorso come consigliera del defunto Presidente del Consiglio della Nazione (Senato) Bachir Boumaza seguito dalla presidenza della rete di donne giuriste arabe, a metà degli anni Duemila, ha infine rafforzato la sua convinzione che per l’Algeria fossero necessari altri paradigmi di governance.

È stato quindi naturale che, sulla scia della Primavera araba del 2011, abbia deciso di lanciare il proprio partito politico, l’Unione per il cambiamento e il progresso (UCP), di cui è attualmente presidente.

Queste candidate avrebbero potuto offrire una possibilità di aprire un dibattito in una Algeria dove la vita pubblica è scomparsa sotto l’effetto della repressione contro gli attivisti del movimento Hirak e della repressione dei media.

Come sempre l’Italia e l’Unione Europea interpretano la parte degli ignavi, si proclamano fari di democrazia e dei valori più alti ma di quanto succede in una nazione di fronte alle nostre coste, fondamentale per il gas e la gestione criminale dei flussi migratori, nulla interessa e nulla importa, l’importante è che il gas arrivi.

(2 agosto 2024)

