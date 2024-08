Con la Libia importiamo nuovamente gas e petrolio e esternalizziamo morte e torture

di Redazione Torino

Dalla Libia facciamo di tutto, compresi crimini contro l’umanità, per bloccare e far morire persone spesso disperate e meritevoli di aiuto e, contestualmente, facciamo di tutto per appropriarci delle risorse naturali della Libia, come di tante altre nazioni del continente africano, senza il minimo scrupolo.

Attualmente la Libia è divisa tra il governo di unità nazionale del primo ministro Abdul Hamid Dbeibah e il regime del generale Khalifa Haftar, una situazione stabile che sta consentendo di riprendere i rapporti economici tra le due nazioni. Lo dimostrano i numeri del secondo trimestre del 2024 diffusi da Eni, la produzione di idrocarburi è cresciuta notevolmente grazie alle risorse libiche, in termini di gas e di petrolio. Già l’anno scorso Eni spiegava che in Libia la maggiore stabilità stava nuovamente permettendo il regolare svolgimento delle attività estrattive e addirittura l’avvio di discussioni inerenti nuovi sviluppi.

Si riprendono le collaborazioni e il dialogo su tutto ciò che può generare reciproco profitto a tutti i livelli. La collaborazione è evidente, ma meno nota e divulgata, su questioni più scomode:

Regaliamo motovedette, formazione e tutto ciò che ci viene richiesto a patto che la Libia accetti di fare il lavoro sporco con le persone disperate che sognano di arrivare in Europa. Lavoro sporco che consiste in omicidi, torture e diversi tipi di crimini contro l’umanità. Accettiamo che venga allargata in modo insensato l’area Sar di competenza libica nel Mediterraneo per evitare di fare il nostro dovere nel soccorrere e accogliere chi vorrebbe arrivare in Europa, moltiplicando le probabilità che queste persone muoiano o vengano riportate nei lager libici. Tolleriamo che gli eroi che navigano nel Mediterraneo, per salvare vite e dar loro un futuro, vengano minacciati, venga loro sparato e debbano subire manovre in mare che rischiano di mettere a rischio la loro stessa incolumità.

In sintesi creiamo le condizioni perché le persone, che vorrebbero raggiungere le nostre coste, muoiano e vengano torturate senza nemmeno assumercene le responsabilità, come il più criminale e ignavo dei mandanti, e contemporaneamente facciamo affari senza il minimo scrupolo.

(5 agosto 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata