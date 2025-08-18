A Rai Storia fanno posto a Mario Sechi defenestrando Alessandro Barbero

di Effegi

La sostituzione di Alessandro Barbero (uno da più di mezzo milione di ascolti attorno alla mezzanotte su La7 rispondendo a domande sulla storia, ndr) con Mario Sechi alla direzione di Rai Storia non è un cambio neutro, non è un semplice avvicendamento burocratico, non è una rotazione di incarichi. È un atto deliberato, chirurgico, pensato per eliminare un simbolo di cultura libera e sostituirlo con un funzionario ossequioso. È la fotografia di un Paese che ha deciso di trattare la conoscenza come un problema, non come una risorsa.

Barbero non è stato soltanto un docente universitario, non è stato soltanto un divulgatore. È diventato negli anni un punto di riferimento, una voce capace di creare comunità intorno al sapere. Milioni di persone hanno imparato a guardare il Medioevo non come un’epoca buia ma come un laboratorio di complessità, grazie alla sua capacità di raccontare i processi storici con chiarezza senza semplificazioni banali. Ha riempito piazze, teatri, festival, ha portato il rigore della ricerca accademica fuori dalle mura universitarie, in mezzo alla gente. In un Paese che fatica a investire nella cultura, Barbero è stato un’eccezione luminosa: ha dimostrato che la storia interessa, che il sapere non è un lusso ma una necessità.

Ed è proprio per questo che è stato rimosso. Perché un intellettuale così non può essere controllato, non può essere addomesticato. Barbero non deve la sua popolarità ai partiti, non deve la sua autorevolezza al potere: se l’è costruita con la credibilità e con il talento. È questa indipendenza a renderlo scomodo. E in un sistema che ha deciso di soffocare ogni voce autonoma, lo scomodo deve sparire.

Al suo posto viene messo Mario Sechi. Non uno storico, non un ricercatore, non un accademico. Un giornalista che non ha mai contribuito al sapere collettivo, che non ha lasciato tracce di ricerca o di pensiero originale. Un uomo che ha costruito la propria carriera sull’obbedienza, sulla ripetizione delle parole altrui, sul silenzio complice. Non ha scritto opere fondamentali, non ha insegnato a studenti, non ha innovato nulla. È stato scelto non per ciò che ha fatto, ma per ciò che non farà: non disturberà, non criticherà, non metterà mai in difficoltà il potere che l’ha nominato.

È questo il vero significato della sostituzione: trasformare Rai Storia da canale di approfondimento a canale di propaganda, da spazio di confronto a cassa di risonanza? Non si tratta di un episodio isolato, ma dell’ennesimo tassello di una strategia che mira a ridurre la Rai a un feudo, a un apparato di regime. Dove un tempo c’erano intellettuali capaci di stimolare pensiero critico, oggi si preferiscono figure accomodanti, scelte per la loro fedeltà.

In Europa si discute di rafforzare la libertà dei media pubblici, di proteggere i giornalisti e i cittadini dal controllo politico. Si parla di leggi come l’European Media Freedom Act, pensate proprio per impedire che ciò che sta accadendo in Italia diventi la norma. Eppure il governo italiano va nella direzione opposta: ignora raccomandazioni, accumula diffide, calpesta i principi del pluralismo. L’Italia, culla della cultura occidentale, si comporta come un Paese che teme la cultura e preferisce ridurla a folklore di regime.

Il messaggio è brutale e chiarissimo: la libertà intellettuale è considerata una minaccia, il pensiero critico un crimine, la cultura un fastidio da rimuovere. Non servono competenze, servono soltanto fedeltà e mediocrità. La Rai non cerca più di educare, ma di addestrare; non cerca di aprire sguardi, ma di chiuderli; non cerca di costruire memoria, ma di riscrivere il presente nella forma più comoda al potere.

Così, Rai Storia viene consegnata a un uomo che guarda il mondo con un occhio solo, quello rivolto al governo, fingendo di non avere l’altro. Non è una metafora leggera, è un’amputazione volontaria: l’istituzione pubblica che sceglie di rinunciare alla visione completa pur di non vedere ciò che non conviene. Una televisione cieca, deformata, costruita per non turbare i sonni del regime.

E allora bisogna dirlo senza mezzi termini: questa non è più la Rai dei cittadini, non è più la Rai che appartiene al Paese. È la Rai del governo, la Rai del partito, la Rai che scambia il pluralismo con la propaganda. Una macchina che macina cultura per produrre consenso, che trasforma l’informazione in disciplina, che sostituisce l’autorevolezza con la piaggeria.

Ogni epurazione, ogni nomina pilotata, ogni intellettuale messo da parte non colpisce solo chi viene escluso: colpisce tutti noi. Colpisce i cittadini che hanno diritto a una televisione libera, colpisce la democrazia che vive di confronto, colpisce la memoria collettiva che non può essere riscritta a colpi di palinsesto. La Rai, piegata al potere, tradisce la sua stessa missione.

Oggi, con questa scelta, si sancisce che la cultura non serve più. Si dichiara che la storia non deve insegnare, ma obbedire. Si afferma che la conoscenza non deve liberare, ma intrattenere in modo inoffensivo. È l’immagine plastica di un Paese che si autocensura, che teme la complessità, che preferisce il rumore della propaganda al silenzio austero della verità.

E allora non è più tempo di cautela. Bisogna gridarlo: la Rai è stata occupata. È diventata una macchina di regime. Una macchina che non informa, ma addomestica; non educa, ma manipola; non unisce, ma divide. E se non si reagisce, se non si difende la libertà della cultura, il rischio è che presto non ci sarà più nulla da difendere.

