Fiamme altissime all’Euro Stamp di Pianezza nel torinese

Allarme ambientale a Pianezza, nel Torinese, per un incendio che ha devastato la Euro Stamp – scrive La Stampa – un’azienda specializzata in progettazione e produzione di paraurti e griglie in plastica per autovetture.

Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco e l’Arpa. Non è ancora chiara quale sia l’origine dell’incendio. L’incendio è divampato verso le 18,30. La colonna di fumo è visibile a chilometri. E’ allarme ambientale e sostanze tossiche. Non risultano persone coinvolte.



(4 settembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata





