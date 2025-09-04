Pubblicità
Fiamme altissime all'Euro Stamp di Pianezza nel torinese

Fiamme altissime all’Euro Stamp di Pianezza nel torinese

Gaiaitalia.com Notizie Torino
404
meno di 1 min
Allarme ambientale a Pianezza, nel Torinese, per un incendio che ha devastato la Euro Stamp – scrive La Stampa – un’azienda specializzata in progettazione e produzione di paraurti e griglie in plastica per autovetture.

Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco e l’Arpa. Non è ancora chiara quale sia l’origine dell’incendio. L’incendio è divampato verso le 18,30. La colonna di fumo è visibile a chilometri. E’ allarme ambientale e sostanze tossiche. Non risultano persone coinvolte.
 

 

(4 settembre 2025)

