Pubblicità
11 C
Aosta
19.8 C
Milano
PubblicitàLenteContatto.it
Pubblicità
6 ore fa
HomeNotizieValle d'Aosta al voto: alle 19.00 affluenza al 51,01%

Valle d’Aosta al voto: alle 19.00 affluenza al 51,01%

Gaiaitalia.com Notizie Torino
158
meno di 1 min
Pubblicità
Articolo precedente
La Digos di Torino espelle un cittadino del Bangladesh per terrorismo
GAIAITALIA.COM TORINO anche su TELEGRAMIscrivetevi al nostro Canale Telegram
GAIAITALIA.COM TORINO anche su WHATSAPPIscrivetevi al nostro Canale Whatsapp

In Valle d’Aosta, regione autonoma al voto insieme alle Marche, affluenza al 51,01% alle 19 del 28 settembre. Impossibile il raffronto con le precedenti regionali che avevano visto la consultazione distribuita in due giornate.

Si vota fino alle 23.00 e poi inizierà lo spoglio. La Valle d’Aosta è l’unica regione d’Italia dove il presidente di Regione è eletto dai 35 parlamentari regionali nel post-elezioni e non si presenta come candidato.

 

 

(28 settembre 2025, ultimo aggiornamento ore 20.25)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Articolo precedente
La Digos di Torino espelle un cittadino del Bangladesh per terrorismo
Torino
cielo coperto
10.5 ° C
13.4 °
9.8 °
78 %
2.6kmh
100 %
Dom
12 °
Lun
21 °
Mar
15 °
Mer
11 °
Gio
11 °
PubblicitàAttiva DAZN

LEGGI ANCHE

© GAIAITALIAPUNTOCOMEDIZIONI | GAIAITALIA.COM 2012-2025
(le indicazioni relative al copyright si riferiscono agli articoli e non alle immagini, salvo dove diversamente indicato, compresa l'attribuzione della proprietà intellettuale dove indicata)
ALTRE STORIE

Allerta gialla, arancio per il Po: Meteo a Torino

Gaiaitalia.com Notizie Torino -

Il ministro Lollobrigida alla guerra con la carne sintetica e la frase sintetica, battaglie...

Gaiaitalia.com Notizie Torino -