Valle d’Aosta al voto: alle 19.00 affluenza al 51,01%

In Valle d’Aosta, regione autonoma al voto insieme alle Marche, affluenza al 51,01% alle 19 del 28 settembre. Impossibile il raffronto con le precedenti regionali che avevano visto la consultazione distribuita in due giornate.

Si vota fino alle 23.00 e poi inizierà lo spoglio. La Valle d’Aosta è l’unica regione d’Italia dove il presidente di Regione è eletto dai 35 parlamentari regionali nel post-elezioni e non si presenta come candidato.

(28 settembre 2025, ultimo aggiornamento ore 20.25)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata





