Valle d’Aosta al voto: Union Valdotaine al 25,7%, Autonomisti al 13,8%

In corso
In Valle d’Aosta, regione autonoma al voto insieme alle Marche, alla chiusura delle urne l’affluenza è stata del 63%. Impossibile il raffronto con le precedenti regionali che avevano visto la consultazione distribuita in due giornate.
Questi i dati provvisori quando è stato scrutinato circa il 23% delle schede valide.
|Lista / Partito
|Sintesi tra fonti disponibili
|Dati Repubblica
|Dati
Corriere
|Union Valdotaine
|29,72%
|25,9%
|26,07%
|Autonomisti di Centro
|13,86%
|14%
|13,86%
|Forza Italia
|11,43%
|12,5%
|12,67%
|Fratelli d’Italia
|11,03%
|11,8%
|11,64%
|Lega Valle d’Aosta
|9,07%
|8,9%
|8,8%
|Partito Democratico
|8,61%
|9,6%
|9,56%
|Valle d’Aosta Aperta
|6,35%
|6,5%
|6,61%
|Alleanza Verdi Sinistra
|5,34%
|6,4%
|6,42%
|Valle d’Aosta Futura
|4,59%
|4,5%
|4,38%
Ulteriori aggiornamenti non appena disponibili.
(29 settembre 2025)
©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata