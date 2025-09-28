Pubblicità
Valle d'Aosta al voto: Union Valdotaine al 25,7%, Autonomisti al 13,8%

Valle d’Aosta al voto: Union Valdotaine al 25,7%, Autonomisti al 13,8%

In corso

In Valle d’Aosta, regione autonoma al voto insieme alle Marche, alla chiusura delle urne l’affluenza è stata del 63%. Impossibile il raffronto con le precedenti regionali che avevano visto la consultazione distribuita in due giornate.

Questi i dati provvisori quando è stato scrutinato circa il 23% delle schede valide.

Lista / Partito Sintesi tra fonti disponibili Dati Repubblica Dati
Corriere
Union Valdotaine 29,72% 25,9% 26,07%
Autonomisti di Centro 13,86% 14% 13,86%
Forza Italia 11,43% 12,5% 12,67%
Fratelli d’Italia 11,03% 11,8% 11,64%
Lega Valle d’Aosta 9,07% 8,9% 8,8%
Partito Democratico 8,61% 9,6% 9,56%
Valle d’Aosta Aperta 6,35% 6,5% 6,61%
Alleanza Verdi Sinistra 5,34% 6,4%  6,42%
Valle d’Aosta Futura 4,59% 4,5% 4,38%

 

Ulteriori aggiornamenti non appena disponibili.

 

 

 

 

(29 settembre 2025)

(29 settembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



