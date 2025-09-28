Pubblicità
Valle d'Aosta al voto: urne chiuse alle 23.00 con affluenza al 63%

Valle d’Aosta al voto: urne chiuse alle 23.00 con affluenza al 63%

In Valle d’Aosta, regione autonoma al voto insieme alle Marche, alla chiusura delle urne l’affluenza è stata del 63%. Impossibile il raffronto con le precedenti regionali che avevano visto la consultazione distribuita in due giornate.

Lo spoglio è iniziato, ma non ci sono ancora dati disponibili. La Valle d’Aosta è l’unica regione d’Italia dove il presidente di Regione è eletto dai 35 parlamentari regionali nel post-elezioni e non si presenta come candidato.

 

 

(28 settembre 2025, ultimo aggiornamento 29 settembre ore 8.58)

