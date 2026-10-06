Esecuzione di misure cautelari in Piemonte e in alcune regioni del Nord Italia

Dalle prime ore della mattinata, in Piemonte e in alcune regioni del Nord Italia, è in corso l’esecuzione di misure cautelari, a cura della Polizia di Stato – DIGOS di Torino, per gli eventi del derby Torino – Juventus del 24 Maggio 2026. Seguiranno maggiori dettagli nel corso della giornata.
Torino, sgominato gruppo criminale dedito ai furti e alle truffe ai danni di anziani: provvedimenti cautelari per cinque persone
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(6 ottobre 2026)
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