Torino: Sequestrato un quintale di hashish. Arrestato trentanovenne magrebino

L’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Si arriva così a scoprire oltre un quintale di hashish, diviso in 1090 panetti contraddistinti con varie etichettature tra cui una “mela”, simbolo di una famosa azienda di articoli informatici, la figura di un noto trafficante colombiano, un’aquila, un limone o la foglia di marijuana con una croce. Ulteriori 4 kg di hashish vengono scoperti sotto il sedile dell’automobile parcheggiata nei pressi del box, mentre nell’abitazione dell’uomo i poliziotti trovano un’agenda sulla quale lo stesso aveva appuntato alcuni nominativi con relativi importi riconducibili all’acquisto o al pagamento della droga.

C

9.7 C