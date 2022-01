Torino: controllo stabile quartiere Aurora. Quattro persone denunciate

di Redazione Torino

Martedì mattina, personale del Commissariato Dora Vanchiglia, insieme a equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, ad agenti del V Reparto Mobile, ad unità cinofile, a personale della Polizia Municipale e dell’ASL e squadre tecniche IRETI e ITALGAS, ha effettuato un controllo di uno stabile in corso Brescia. I controlli, oltre che a contrastare eventuali condotte illecite, erano mirati a verificare le condizioni igienico-sanitarie e amministrative dei diversi ambienti dello stabile e alla loro messa in sicurezza.

All’esito del controllo, nove cittadini stranieri sono stati accompagnati presso l’Ufficio Immigrazione della Questura per la verifica della loro posizione sul territorio Nazionale. Due di queste sono state denunciate in stato di libertà in quanto inottemperanti a precedenti provvedimenti di espulsione. Due persone sono state denunciate dalla Polizia Municipale per allacci abusivi alla rete elettrica. Durante la bonifica delle soffitte, sono stati sequestrati a carico di ignoti una decina di grammi di hashish. Diverse le irregolarità tecnico amministrative riscontrate sull’immobile.

Inoltre, poche ore prima venivano arrestati da personale in servizio di Volante del Comm.to Centro due cittadini di nazionalità gabonese e senegalese, rispettivamente di 23 e 18 anni, sorpresi proprio proprio in prossimità del medesimo stabile con una quarantina di involucri termosaldati di eroina e cocaina. I giovani, entrambi irregolari sul territorio nazionale e con precedenti di polizia specifici, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Informa un comunicato stampa della Questura di Torino.

(27 gennaio 2022)

©gaiaitalia.com 2022 – diritti riservati, riproduzione vietata