Droga tra le casse di arance. Videonotizia

Due autisti di un autoarticolato sono stati arrestati nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato in quanto trovati in possesso di 70 kg di droga che nascondevano tra le casse di arance che trasportavano. Il rinvenimento e il sequestro dello stupefacente è da ricollegare ad un’attività che la Polizia stradale quotidianamente svolge sulle nostre arterie autostradali per il controllo dei mezzi adibiti al trasporto internazionali delle merci. In questo caso gli agenti della Polizia Stradale di Torino – Sottosezione autostradale di SUSA impegnati in un controllo presso la barriera del pedaggio autostradale di Salbertrand sull’autostrada A/32 Torino – Bardonecchia.... L'articolo qui https://torino.gaiaitalia.com/2022/05/24/trasportavano-70kg-droga-tra-le-casse-di-arance-la-polizia-di-stato-arresta-due-autisti/