Torna nelle sale il film-cult “I Guerrieri della Notte”, dal 6 all’8 marzo

di Gh.Gr.

Viene restituito a nuova vita grazie al progetto di distribuzione della Cineteca di Bologna, “Il cinema ritrovato. Al cinema”, il magnifico cult di Walter Hill uscito nel 1979, “The Warriors – Guerrieri della Notte”, nelle sale italiane per tre giorni: dal 6 all’8 marzo dopo essere stato “ritrovato” dal pubblico in una serata-cult la scorsa estate in Piazza Maggiore a Bologna proprio all’interno del festival “Il Cinema Ritrovato”, ospite proprio il regista Walter Hill.

Il film, indimenticabile, (in alto un fotogramma dal trailer di Repubblica)narra la lunga notte di guerriglia sociale nella quale bande di giovani agiscono per salvare loro stessi da altre bande il cui territorio viene ritenuto sotto invasione, atmosfera tipica della New York del tempo. Se potete, non perdetelo.

(5 marzo 2023)

