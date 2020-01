Con la vittoria sulla Roma la Juventus si porta a casa i tre punti ed effettua un nuovo sorpasso sull’Inter con la quale ho condiviso la testa della classifica per qualche settimana. Segnano Demirai e Ronaldo su rigore. Per la Roma a segno Perotti su rigore.

La Juventus vince a Roma e torna in vetta alla classifica

