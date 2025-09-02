Doppio appuntamento con Elly Schlein in Piemonte

Doppio appuntamento per la segretaria nazionale Elly Schlein che sarà in Piemonte domenica 7 settembre. Prima a Torino per la Festa dell’Unità e poi a Bra. Un’occasione per iscritti e simpatizanti per discutere delle grandi sfide per il futuro del Piemonte e del Paese.

Lavoro, sanità, ambiente e diritti. Temi che il PD dichiara di voler affrontare con serietà e concretezza, ascoltando i cittadini e proponendo soluzioni all’altezza anche grazie agli incontri con la segretaria nazionale.

(2 settembre 2025)

