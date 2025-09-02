Pubblicità
Aosta
Milano
Doppio appuntamento con Elly Schlein in Piemonte

Doppio appuntamento con Elly Schlein in Piemonte

Gaiaitalia.com Notizie Torino
Doppio appuntamento per la segretaria nazionale Elly Schlein che sarà in Piemonte domenica 7 settembre. Prima a Torino per la Festa dell’Unità e poi a Bra. Un’occasione per iscritti e simpatizanti per discutere delle grandi sfide per il futuro del Piemonte e del Paese.

Lavoro, sanità, ambiente e diritti. Temi che il PD dichiara di voler affrontare con serietà e concretezza, ascoltando i cittadini e proponendo soluzioni all’altezza anche grazie agli incontri con la segretaria nazionale.

 

 

(2 settembre 2025)

Torino
