Pedopornografia, identificati quattro soggetti: tre arresti

La Polizia di Stato, attraverso gli specialisti del Centro Operativo Sicurezza Cibernetica Piemonte e Valle d’Aosta, hanno portato a compimento una indagine, avviata dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online, che ha consentito l’identificazione di 4 soggetti dediti allo scambio di materiale pedopornografico, tre dei quali tratti in arresto in flagranza di reato al termine dell’esecuzione dei decreti di perquisizione personale, locale ed informatica, emessi dalla Procura di Torino. L’attività di investigazione è durata per più di due anni.

L’indagine è stata avviata a seguito di una complessa attività sotto copertura svolta dal C.N.C.P.O, che ha consentito di individuare i promotori di un gruppo Telegram, rispettivamente identificati in un sacerdote e un medico, arrestati nel 2025 a Brescia e Torino. Grazie all’attività investigativa undercover, con l’utilizzo di elevate e innovative tecniche informatiche volte alla de-anonimizzazione degli utenti, è stata fatta luce sulla rete di contatti con cui il medico torinese scambiava materiale illecito nelle comunità dedite allo scambio del materiale di pedopornografia.

L’attività di Polizia effettuata con la collaborazione dei Centri Operativi Sicurezza Cibernetica di Torino, Genova e dalle Sezioni Operative Sicurezza Cibernetica di Como e Pordenone ha consentito l’arresto di due uomini, di 52 anni e di 40 anni, nelle province di Cuneo e Genova, per detenzione di ingente quantitativo di materiale realizzato mediante sfruttamento sessuale di minori, nonché l’arresto di un giovane pordenonese di 27 anni anche per produzione di materiale di pedopornografia minorile e il deferimento, in stato di libertà, di un minorenne del 2008, residente nel Comasco, individuato quale amministratore del gruppo da cui l’indagine aveva originariamente preso le mosse.

La nota stampa informa che l’effettiva responsabilità penale delle persone tratte in arresto e la fondatezza delle ipotesi d’accusa dovranno essere vagliate dall’Autorità Giudiziaria e che gli indagati devono considerarsi innocenti sino al passaggio in giudicato delle pronunce giurisdizionali.

(25 gennaio 2026)

