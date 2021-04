di Redazione, #Torino

Continuano i controlli per la tutela del consumatore nell’area di Porta Palazzo e, ieri mattina, gli agenti del Comando Territoriale Porta Palazzo della Polizia Municipale hanno sanzionato un altro negozio per aver messo in vendita giocattoli privi della prescritta marcatura CE, necessaria per comprovare la conformità dei requisiti di sicurezza e salute.

All’interno del grosso store, ubicato anch’esso in corso XI Febbraio e gestito da persone di nazionalità cinese, i ‘civich’ hanno sequestrato 345 giocattoli per bambini che, oltre a essere privi di marcatura, avevano parti in plastica facilmente staccabili e pericolose per i più piccoli.

Nello stesso esercizio commerciale gli agenti hanno inoltre rinvenuto e sequestrato 65 kg di buste di plastica non compostabili, anch’esse prive di qualunque dicitura sulla loro composizione. Il gestore del negozio è stato sanzionato per un importo totale pari a 8.000 euro.

(29 aprile 2021)

©gaiaitalia.com 2021 – diritti riservati, riproduzione vietata