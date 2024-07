“Visualizzare dei post in cui si dichiara, cito, il proprio amore incondizionato, per gli Houthi” avrà un suo perché, ma non si vede

“Visualizzare dei post in cui si dichiara, cito, il proprio amore incondizionato, per gli Houthi, cioè per un gruppo terroristico che minaccia di colpire i civili israeliani residenti a Tel Aviv e che da mesi attacca indiscriminatamente le navi mercantili che attraversano il Mar Rosso, fa accapponare la pelle. Se l’autore del post, tra l’altro, è Segretario del Circolo PD di Bruino, si rischia di soffrire un leggero senso di nausea”, cosi Claudio Desirò (foto), Segretario di Italia Liberale e Popolare, commenta i post deliranti dell’esponente del Partito Democratico.

“Il signor Stefano Marengo non è nuovo ad uscite simili, ricordiamo tutti i post inneggianti a Tito pubblicati in occasione del Giorno del Ricordo di qualche anno fa. Nonostante tutto, anche dal sito ufficiale del Partito, il nostro eroe risulta ancora ricoprire la carica di Segretario, senza esimersi da dichiarazioni, a mezzo post Facebook e Instagram, dai toni definibili come eccessivi“, aggiunge Desirò.

“Chissà se la linea del suo partito comprenda il supporto ad organizzazioni terroristiche che combattono contro l’Occidente, che attaccano civili inermi e che provocano, con la crisi del Mar Rosso, un grosso danno economico e commerciale al nostro Paese”, continua Desirò. “Attendiamo le dovute prese di posizione dei vertici del Partito Democratico, sempre solerti quando personaggi di altri partiti si macchiano di uscite disdicevoli, ora che, per l’ennesima volta, è un proprio vertice territoriale ad esibirsi in un’uscita che riteniamo vergognosa”, conclude Desirò.

(22 luglio 2024)

