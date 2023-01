Open Day rilascio passaporti: a Torino presentate tremila istanze

di Redazione Torino

A chiusura della prima giornata di apertura straordinaria dell’anno 2023, sono state acquisite negli uffici passaporti presenti in questa provincia 3000 istanze. Ulteriori 500 persone, che hanno fornito le proprie generalità ed i recapiti telefonici, saranno contattate quanto prima al fine di ottenere un appuntamento per la presentazione della documentazione volta al rilascio del passaporto.

In considerazione della eccezionale affluenza verificatasi nella giornata odierna, la Questura sta organizzando ulteriori prossime date infrasettimanali di apertura degli sportelli passaporti per i non prenotati, che a breve saranno comunicate. Nel frattempo, si ricordano le prossime aperture programmate per i fine settimana: 25 Febbraio, 25 Marzo, 22 Aprile, 27 Maggio.

Inoltre, come già ribadito in più comunicati, la Questura di Torino rassicura i cittadini che tutte le urgenze rappresentate saranno tempestivamente evase.

(29 gennaio 2023)

