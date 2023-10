La Polizia di Stato esegue due misure cautelari per nove rapine contestate

Nel corso della mattinata del 2 ottobre scorso., gli investigatori della Polizia di Stato hanno dato esecuzione ad un’Ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di due uomini, gravemente indiziati di aver commesso nove rapine aggravate, mediante l’uso di armi da taglio, tra il 16 ed il 28 dicembre 2022, in pregiudizio di esercizi ricettivi e commerciali torinesi. L’attività investigativa prendeva avvio a seguito dell’arresto di uno dei due uomini, effettuato da personale delle Volanti la notte del 28 dicembre 2022, nella flagranza di un tentativo di rapina presso un hotel torinese. In quell’occasione, il personale intervenuto presso la struttura ricettiva acclarava che pochi minuti prima l’uomo, con il volto completamente nascosto da un passamontagna ed armato di una grossa mannaia da cucina, si era presentato all’accettazione dell’albergo, con chiare intenzioni predatorie; sul posto era tuttavia presente una guardia giurata in servizio di vigilanza, che era intervenuta prontamente per impedire il delitto. L’uomo, all’intimazione di buttare l’arma, si era avventato contro il vigilante, che si era visto costretto ad esplodere un colpo di pistola, che aveva attinto l’aggressore ad una gamba. Dalla visione dei filmati registrati dal sistema di videosorveglianza della struttura ricettiva nonché dalla body-cam indossata in quell’occasione della guardia giurata, gli investigatori potevano accertare che nelle prime fasi del tentativo di rapina risultava presente un altro uomo, verosimilmente complice dell’arrestato, che si era dato alla fuga. La successiva attività d’indagine permetteva di identificare anche questo secondo uomo, nonché di accertare che i due personaggi avrebbero perpetrato ulteriori otto rapine in danno di esercizi ricettivi e commerciali di questo capoluogo. Al termine dell’attività d’indagine, il Tribunale di Torino, su richiesta della locale Procura della Repubblica, recependo le risultanze della Squadra Mobile, emetteva i provvedimenti di natura restrittiva in narrazione. L’Ordinanza di custodia cautelare in carcere veniva eseguita nei confronti del soggetto arrestato il 28 dicembre 2022 mediante la notifica del provvedimento presso la Casa Circondariale di Torino, dove l'uomo era ancora ristretto. Nel corso della stessa mattinata del 2 ottobre u.s., l’indagato che era ancora in stato libero veniva rintracciato presso l’abitazione di un amico, sita in questo capoluogo, ove aveva trovato ospitalità nell’ultimo periodo. La successiva perquisizione permetteva di rinvenire materiale utile ai fini investigativi nonché una carta d’identità, valida per l’espatrio, riconducibile ad una persona che, nel mese di luglio 2022, ne aveva denunciato lo smarrimento, alla quale l’indagato aveva apposto una sua fotografia, alterando l’annotazione dell’anno di nascita. Per il possesso di tale documento l’uomo veniva altresì tratto in arresto per il reato di possesso di documento di identificazione falso. Ulteriori indagini sono in corso.