Presentato in Regione il “Piano Marshall” della riqualificazione sanitaria piemontese

di Mirko Saporita

Oggi, a conclusione dell’ultima riunione della Giunta Regionale il Presidente della regione Piemonte Alberto Cirio ed il suo staff -presso la Sala Giunta del Palazzo della Regione- hanno riassunto per la stampa il piano sanitario che sta prendendo e continuerà a prendere forma in tutta la regione Piemonte nei prossimi anni.

Importanti interventi di edilizia ospedaliera, case di comunità, ospedali di comunità ed assunzioni di personale medico specializzato verranno realizzati a beneficio della cittadinanza piemontese mediante un impegno economico di circa 4 Mrd 364 Mio di euro, provenienti dai fondi PNRR, così come da Medicina Territoriale, INAIL e art.20 della legge finanziaria 67/88, quest’ultimo concernente il programma straordinario degli investimenti pubblici in materia sanitaria. Sono stati citati lavori per undici nuovi ospedali e delle opere di rigenerazione ospedaliera che potenzieranno dunque l’apparato sanitario di diverse città come Cambiano, Torino nord, Ivrea, Verbania e Domodossola.

È stato spiegato inoltre come gli interventi si siano resi più che necessari anche per far fronte al divario creatosi con le altre regioni a seguito dell’attuazione del D.M. 70, interessanti i posti letto per pazienti acuti, gap che necessita tutt’oggi di essere colmato.

Condividiamo di seguito il video del commento di chiusura del Presidente Cirio riguardante le difficoltà incontrate in questi anni e gli sforzi compiuti dalla sua giunta in accordo con i vari enti coinvolti sul territorio piemontese.