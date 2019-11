In Coro Contro AIDS. La maratona dei cori LGBT+ prende il via da Torino

Cromatica – Associazione Nazionale Cori Arcobaleno torna con la terza edizione di In Coro Contro AIDS. La maratona dei cori LGBT+ porta in tutta Italia concerti dedicati alla giornata mondiale di lotta contro l’AIDS dell’1 dicembre. Un’iniziativa coinvolge centinaia di coriste per sensibilizzare il pubblico sul tema della prevenzione dell’HIV/AIDS e della lotta allo stigma delle persone che vivono con HIV. L’iniziativa è in collaborazione con diverse associazioni tra cui LILA, ANLAIDS e PLUS.

Gli eventi di In Coro Contro AIDS si tengono a Torino, Padova, Bologna, Perugia, Roma, Bergamo, e Terni. La maratona corale inizia venerdì 29 novembre a Torino con la prima edizione di Qoro & friends in collaborazione con LILA Piemonte. Sul palco di Cascina Roccafranca si avvicendano il padrone di casa Qoro, il coro con la Q e gli SOS Singers on stage.

Sabato 30 novembre doppio appuntamento a Terni e Bologna. Stranivari danno vita all’evento Amore, non ti temo! presso la chiesa Chiesa Evangelica Metodista di Terni a conclusione di una giornata di somministrazione di test salivari rapidi anonimi e gratuiti su iniziativa dell’Associazione Esedomani Terni. Insieme con Stranivari si esibisce la Corale Confignana e l’associazione culturale Jonas Club.

Sempre sabato 30 novembre al Teatro Testoni di Bologna va in scena Rosso di Sera, un varietà musicale organizzato da Komos e PLUS che propongono un viaggio musicale nel tempo, dagli anni ‘80 ai nostri giorni, verso il futuro. L’evento prevede l’esibizione dei cori Komos, coro LGBT di Bologna e Omphalos Voices, coro LGBT di Perugia, e la partecipazione di Mark S. King, blogger e attivista sieropositivo, Paula Lovely, “dragtivista” italiana che vive a Lisbona, e Ava Hangar, Miss Drag Queen Italia 2019. Il varietà è presentato da Matteo Miglio.

La serata ripercorre le tappe della storia dell’AIDS: dalla scoperta del virus all’attivismo delle persone sieropositive, fino al raggiungimento di una cura che ha fronteggiato in maniera decisiva l’epidemia e la scoperta di farmaci efficaci che consentono alle persone che vivono con HIV di avere un’aspettativa di vita assolutamente identica, anche dal punto di vista qualitativo, alle persone che vivono senza HIV. L’ultima tappa è rappresentata dalla conferma degli studi scientifici che accertano che una persona in cura con carica virale non rilevabile non è in grado di trasmettere il virus.

La maratona corale arriva a Bergamo domenica 1 dicembre con un flash mob di Fuori dal Coro presso i mercatini natalizi di Borgo Santa Caterina. Prosegue poi a Roma giovedì 5 dicembre con Pose for a Cause, Rainbow Music Again Aids presso il Teatro Quarticciolo. Il concerto è inserito nelle iniziative per la giornata mondiale contro l’AIDS del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli e vede la partecipazione di Roma Rainbow Choir e Parruccoro insieme per un programma dedicato alle icone musicali degli anni’80 della comunità LGBT.

Venerdì 13 dicembre è la volta di Perugia con Omphalos Voices per la rassegna Voci per l’Uguaglianza – Winter Edition che vede come ospiti i cori AdCantus Ensemble Vocale e Gruppo Giovane Ensemble. La serata è organizzata da Omphalos LGBTI in collaborazione con AVIS Perugia e ANLAIDS Umbria.

Sabato 14 dicembre a Padova presso l’Auditorium del Conservatorio Pollini va in scena Let’s make this Christmas shine. L’evento di beneficenza è organizzato dalla Fondazione Foresta ONLUS che si occupa di ricerca biomedica e vede la partecipazione del coro arcobaleno Canone Inverso insieme con il coro PopChords e l’arpista cantautore Dario Guidi.

La maratona corale si conclude il 17 dicembre con Roma Rainbow Choir che bissa lo spettacolo Pose for a Cause, Rainbow Music Again Aids all’Auditorium Spin Time di Roma. Il calendario degli eventi è disponibile anche sul sito www.cromaticalgbt.it.

(29 novembre 2019)

