Il Premio Asti d’Appello 2021 regala una prestigiosa Penna Aurora

di Redazione #Asti twitter@torinonewsgaia #Cultura

Grande successo per la campagna natalizia “Regala il Premio Asti d’Appello” promossa dall’omonima associazione e dalla Biblioteca Astense: quasi 50 lettori hanno regalato (o si sono regalati) l’iscrizione all’edizione 2021, la tredicesima. Tra questi martedì 5 gennaio alle 17 verrà sorteggiato, durante una diretta via Zoom riservata agli iscritti, il vincitore di una prestigiosa Penna Aurora come quella che viene regalata agli scrittori finalisti.

È ancora possibile iscriversi al Premio: la quota resta fissata a 100 euro e dà diritto a ricevere i libri in gara e a due posti per la cerimonia finale. È possibile aderire tramite la Biblioteca Astense chiamando lo 0141.593002 dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13 o scrivendo a astidappello@gmail.com.

Viene riproposta la formula che negli ultimi anni ha dato apprezzabili risultati: un gruppo di soci che si sono resi disponibili come lettori volontari selezionerà tra tutti i romanzi finalisti ai grandi premi letterari quello – non necessariamente il secondo o il terzo – che parteciperanno al concorso astigiano. Da dicembre con il Premio Scerbanenco a fine settembre con il Premio Campiello saranno individuati gli scrittori che parteciperanno alla cerimonia finale al Teatro Alfieri l’ultima domenica di novembre 2021 e che l’organizzazione confida si potrà tenere in presenza, mantenendo comunque in parallelo la diretta sui social che ha dato apprezzabili risultati e che ha allargato la platea nazionale del Premio.

Il Premio Asti d’Appello 2021 è possibile grazie al sostegno di Aurora Pen, Farmacia Baronciani e Saclà, e al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.

Maggiori dettagli su www.premioastidappello.org.

(4 gennaio 2021)

©gaiaitalia.com 2021 – diritti riservati, riproduzione vietata