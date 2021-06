Il paesaggio si fa teatro. Il teatro diventa paesaggio col Festival “Paesaggi e oltre / landscapes and beyond”

di Redazione, #Asti

Comincia l’attesa ventesima edizione del festival “Paesaggi e oltre / landscapes and beyond”, teatro e musica d’estate nelle terre dell’UNESCO. L’iniziativa è promossa dalla Comunità Collinare tra Langa e Monferrato con il contributo di Regione Piemonte, Fondazione CRAsti e Fondazione CRT e la collaborazione della Fondazione Piemonte dal Vivo. La direzione artistica e organizzativa è del Teatro degli Acerbi.

Ha il patrocinio e il contributo dell’Associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato UNESCO ed una rinnovata partnership con il nuovo Ente Turismo Langhe Monferrato Roero. Tra gli sponsor la Banca di Asti ed il Lions Club di Costigliole d’Asti. Un palco sulle nostre colline tra Langa e Monferrato, una porta aperta sul paesaggio vitivinicolo Patrimonio dell’Umanità da cui guardare oltre.

Grandi nomi di artisti nazionali, compagnie internazionali, prove e narrazioni d’artista, primizie di spettacoli pensati per ognuno dei ben 15 appuntamenti nel paesaggio, in programma tra il 3 luglio e 27 agosto, per attirare anche turisti stranieri. La programmazione si sviluppa ogni anno nel cuore dell’estate con più appuntamenti nei quattro paesi dei Comuni della Comunità Collinare (Castagnole delle Lanze, Coazzolo, Costigliole d’Asti e Montegrosso d’Asti) e nelle frazioni.

L’apertura del festival sarà il 3 e 4 luglio, con uno spettacolo in bicicletta realizzato dal Faber Teater e che unirà tutto il territorio della Comunità Collinare Tra Langa e Monferrato: “Il campione e la zanzara”, nato per il Centenario di Fausto Coppi e realizzato in assoluta anteprima nell’astigiano. Uno spettacolo epico itinerante di strada per attori e pubblico in bicicletta, per un breve tratto stradale che collegherà Coazzolo a Castagnole Lanze (3 luglio) oppure Costigliole d’Asti e Montegrosso d’Asti (4 luglio), a tappe. Un’esperienza teatrale in bicicletta imperdibile per la prima volta nell’astigiano.

In scena gli attori del Faber Teater, Francesco Micca, Lodovico Bordignon, Lucia Giordano, Marco Andorno, Paola Bordignon, Sebastiano Amadio, per la regia e con il testo di Mario Chiapuzzo, già attore del Thêatre du Soleil di Ariane Mnouchkine e trent’anni di palcoscenico sulle spalle in Francia e in Italia. Le speciali biciclette gialle delle Guide del Tempo, le Biciclettiche, sono parte della collaborazione con il Museo dei Campionissimi di Novi Ligure, la terra di Coppi.

Per il 3 luglio ritrovo alle ore 18 presso l’ Anfiteatro di Coazzolo, arrivo Borgo dei Noccioli a Castagnole delle Lanze.

Per il 4 luglio ritrovo alle ore 18 presso l’ritrovo Anfiteatro in fraz. S.Michele di Costigliole d’Asti, arrivo piazza Don Carlo Clerico a Montegrosso, fraz. S.Stefano.

Nello spettacolo sei mirabolanti personaggi in maschera pedalano con gli stendardi al vento sulle loro biciclette gialle. Il pubblico e gli attori sono tutti in bicicletta in questo spettacolo atipico, per attraversare lo spazio, il tempo e il territorio della Comunità Collinare tra Langa e Monferrato sul “fiume” del Novecento, pedalando. I personaggi, tutti con maschere e bici gialle, sono le Guide del Tempo che accompagnano gli spettatori a scoprire la vita del di uno straordinario campione di ciclismo, il Campionissimo Fausto Coppi. Il XX secolo scorre sotto le ruote dei partecipanti. Poi lo scatto di una delle Guide attraversa il plotone portando una nuova data. Poi un altro, e un altro ancora. Momenti della vita di Coppi e fatti storici s’intrecciano come notizie a propulsione poetica tra una stazione e l’altra, stringendo e dilatando il tempo, facendo esistere tutti solo al presente. Nelle stazioni, le imprese più memorabili sono recitate, come l’assalto al Galibier, e tante altre vittorie e sconfitte, fino all’incontro finale tra l’Airone Fausto Coppi e la piccola zanzara africana che lo punse. Tutti hanno il loro posto in questa pedalata epica.

Si svolgerà a tappe, per gruppi da massimo 60 persone in bici. Dai 12 anni.

La percorrenza chilometrica è di circa 5 km su strade secondarie, con discese e lievi salite.

Il percorso e lo spettacolo non sono adatti a bambini nel seggiolino.

All’arrivo ci sarà una navetta per riaccompagnare al punto iniziale i conducenti delle auto.

La durata è di circa un’ora e mezza.

