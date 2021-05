Alessandria. Controlli della Municipale in città

di Redazione, #Alessandria

Nella mattinata del 20 maggio al termine di attenta attività investigativa nel territorio del quartiere Cristo, personale effettivo al Distretto Sud disponeva un posto di controllo mirato presso un’abitazione di via Gandolfi dove da giorni era stato notato un uomo che agiva con fare sospetto. Accertamenti hanno permesso di appurare che l’uomo, un 39enne straniero, aveva abusivamente occupato i locali di proprietà dell’ATC.

Al termine delle procedure per l’identificazione l’uomo è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria per i reati di invasione di terreni e fabbricati nonché per la violazione delle norme sull’immigrazione essendo risultato clandestino sul territorio nazionale.

(20 maggio 2021)

