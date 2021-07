Lundi 26 juillet le 4e Conseil des Jeunes Valdôtains démarre ses travaux; à 10h dans la Salle de l’Assemblée régionale, en direct streaming

par Gaiaitaliapuntocom, #Aosta

Lundi 26 juillet, à 10h, sera donné le coup d’envoi officiel de la quatrième édition du Conseil des Jeunes Valdôtains, la simulation parlementaire organisée par les jeunes pour les jeunes, avec le soutien du Conseil de la Vallée.

Au cours de la cérémonie d’ouverture, qui sera diffusé en direct streaming, le Président du Conseil de la Vallée, Alberto Bertin, remettra les clés de l’Assemblée valdôtaine à la Présidente du Conseil des Jeunes Valdôtains, Margaux Truc, à la présence du Président de la Région, Erik Lavevaz. La séance plénière se poursuivra avec la présentation des participants et des thèmes en discussion – la citoyenneté et la règlementation du travail du sexe – sur lesquels seront élaborés les projets de loi fictifs.

Pendant une semaine, les 23 participants se glisseront dans la peau de Conseillers de la Valcéjinie, le territoire fictif de la simulation, et prendront place dans Salle de l’Assemblée législative régionale pour découvrir le processus législatif et les rouages de la démocratie représentative.

Les apprentis Conseillers qui participent à cette quatrième édition sont: Aimé Dujany, Samuele Cavana, Sylvie Proment, Elisabetta Tillier (dans le rôle d’Assesseur), Alice Giglio, Jacques Rivelli, Laura Sofia Li Zuniga, Fabrizio Bal (Président de Commission), Riccardo Rossi (Assesseur), Bin Lin, Pietro Laurent Signò, Lorys Lepera, Roberta Sapegno (Présidente de Commission), Francesco Palumbo, Sylvie Bonel, Vivien Bovard, Marlène Jorrioz, Margaux Truc, Antonello Pistritto, Laurent Diemoz, Federica Foglia. Il y aura aussi une délégation du Parlement Jeunesse de Wallonie-Bruxelles composée par Mattias Biebouw et Anaïs Mirasola.

Les journées de mardi et mercredi seront consacrées aux réunions des deux Commissions, créées autour des deux thèmes en discussion: les travaux seront enrichis par les interventions de Federica Mannoni, responsable du groupe d’Aoste de Refugees Welcome, et de Cybèle Lespérence, Secrétaire générale sortante du Syndicat du travail sexuel en France.

La cérémonie de clôture a été anticipée à jeudi 29 juillet, à 17h00 (en raison de la convocation extraordinaire du Conseil de la Vallée pour le 30 juillet): pendant la journée, les jeunes se réuniront en assemblée plénière pour la discussion finale et l’approbation des projets de loi; ensuite ils illustreront leur travail au Président du Conseil régional, Alberto Bertin. Vendredi 30 juillet, de 14h à 15h, il y aura la remise des attestations aux participants.

Les travaux en session plénière (lundi matin et jeudi toute la journée) seront diffusés en direct sur le site internet du Conseil de la Vallée (www.consiglio.vda.it), sur la chaîne YouTube du Conseil (www.youtube.it/user/consvda) ainsi que sur la télévision locale TV Vallée (canal 15 du numérique terrestre).

(23 Juillet, 2021)

©gaiaitalia.com 2021