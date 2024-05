Digos. Arresti in flagranza di due appartenenti agli “Ultras Granata”

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato della Questura di Torino ha tratto in arresto in flagranza differita nr.2 appartenenti al sodalizio “Ultras Granata” responsabili dell’esplosione, nel corridoio interno della curva Maratona, di un grosso petardo in occasione dell’incontro di calcio Torino-Milan dello scorso 18 maggio. Nel corso delle perquisizioni effettuate presso le loro abitazioni sono stati rinvenuti e sequestrati gli indumenti utilizzati per il travisamento (tutti i predetti indagati sono presunti innocenti fino a sentenza di condanna divenuta irrevocabile. Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari).

(22 maggio 2024)

