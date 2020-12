Il consigliere PD Sarno contro la chiusura del Covid Hospital del Valentino, bene la modifica dei criteri d’accesso

di Redazione #Piemonte twitter@torinonewsgaia #Politica

Ho voluto fare chiarezza su un tema che, in questa seconda fase della pandemia, ha interessato la gestione sanitaria nella nostra regione: la reale motivazione dello scarso utilizzo del Covid Hospital del Valentino e della sua dismissione dopo nemmeno due mesi dall’apertura, considerando l’eventuale futuro utilizzo nella fase di vaccinazione” .

Lo spiega il Consigliere regionale del Partito Democratico Diego Sarno che ha presentato un’interrogazione a risposta immediata per avere risposte dall’Assessore Icardi.

“L’allestimento dell’ospedale – spiega Sarno – è costato 1,5 milioni di euro e i lavori si sono conclusi in 11 giorni grazie all’impegno di 500 volontari, ma il picco di occupazione dell’ospedale del Valentino è stato di 21 pazienti ricoverati a fronte dei 538 posti che erano stati predisposti. Molti ospedali sono ancora in grande sofferenza, per esempio l’ospedale Oftalmico di Torino. Perché non si è utilizzata la costosissima struttura del Valentino per alleggerire la pressione? Il Presidente Cirio, nei giorni scorsi, ha annunciato che il padiglione sarà utilizzato per la vaccinazione anti-Covid, precisando che la struttura “non sarebbe stata smantellata prima che l’ultimo paziente fosse stato dimesso”. Rilevo che le risorse economiche e umane investite dall’Amministrazione regionale per l’ospedale del Valentino risultano esorbitanti rispetto all’effettivo utilizzo della struttura e continuerebbero a essere tali anche se venisse riconvertita a centro vaccinazioni anti-Covid”.

L’Assessore Icardi ha risposto che sono stati modificati i criteri di accesso all’ospedale del Valentino perché quelli precedentemente utilizzati erano troppo stringenti e hanno provocato il sottoutilizzo e che quindi il centro non verrà chiuso.

“Bene per la modifica dei criteri e soprattutto per il mantenimento del centro” commenta il Consigliere PD “Sono contento che le sollecitazioni siano state ricevute e che si cambino i criteri che erano stati precedentemente utilizzati, perché è dovere dell’Amministrazione regionale utilizzare al meglio una struttura come quella del Valentino”.

