Vlahovic, Santos e Cáceres giustiziano la Juventus all’Allianz Stadium di Torino, in dieci dopo l’espulsione di Cuadrado al 18′. Finisce 3-0 e la Fiorentina riemerge.

La Juventus cade in casa e perde 3-0

