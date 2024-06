Torino Pride. Persone che amano e persone che lottano

Sono decine di migliaia le persone che sfilano per le strade di Torino per Torino Pride (il video è del nostro Mirko Saporita con scandalo finale), in un sabato pomeriggio nuvolosetto che regala schiarite, guarda guarda, proprio quando la parata prende il via.

Il corteo è affollatissimo di uomini, donne, bambini, i carri colorati sono una ventina. i colori, le drag queen e tante magliette con lo slogan: “D’amore e di lotta”, a riassumere lo slogan del Torino Pride e le rivendicazioni di quest’anno: riconoscimento delle famiglie omogenitoriali, matrimoni Lgbt+, leggi contro l’omotransfobia. Fantascienza con questo governo. E ricomincia la lotta pacifica dei Pride: musica, allegria e amore. Imparino gli oscurantisti che, nottetempo, vandalizzano i vasi arcobaleno nella capitale.