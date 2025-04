Polizia di Stato. Eseguite otto misure cautelari

Nella mattinata odierna la Polizia di Stato della Questura di Torino, nell’ambito di un’attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Torino, sta eseguendo 8 misure cautelari degli arresti domiciliari e dell’obbligo di presentazione giornaliero alla P.G. emesse dal G.I.P. nei confronti di soggetti indagati per il reato di resistenza aggravata a Pubblico Ufficiale.

Gli stessi sono stati deferiti dalla Digos nell’ambito delle indagini per i fatti verificatisi lo scorso 9 gennaio quando circa 500 manifestanti, dopo essersi concentrati in questa piazza della Repubblica e aver dato vita ad un corteo in solidarietà al decesso di Ramy Elgami, hanno raggiunto il Commissariato di P.S. “Dora Vanchiglia” imbrattandone le mura e rompendo le vetrate per un danno di circa 12.500 euro, per poi effettuare un fitto lancio di oggetti, artifici esplodenti, bottiglie di vetro e pietre all’indirizzo delle Forze dell’Ordine ivi dislocate, danneggiando i mezzi di servizio per un totale di circa 18.000 euro, utilizzando pali in ferro della segnaletica stradale e transenne metalliche, aprendo anche lo sportello di un blindato all’interno del quale vi era un militare. I manifestanti hanno poi continuato il corteo per il centro cittadino, raggiungendo piazza Carlina, ove ha sede il Comando Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta, lanciando nuovamente pietre, bottiglie, petardi ed altri oggetti contro le Forze dell’Ordine.

Durante gli episodi di violenza sono rimasti feriti 4 agenti del Reparto Mobile di Torino ed 1 militare dei Carabinieri.

Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e tutti i soggetti sottoposti ad indagine per il delitto di resistenza a Pubblico Ufficiale, sono da considerarsi non colpevoli fino a sentenza di condanna divenuta irrevocabile, come da comunicato stampa ricevuto in redazione.

(2 aprile 2025)

