Conticelli-Valle: “Torino-Ceres: chiusura estiva troppo lunga. Inaccettabile. Organizzare meglio gli interventi”

di Redazione Piemonte

“Ancora lavori sulla Torino-Ceres, dopo quelli che, ormai da anni, interessano la linea e creano continui disagi. Questa volta l’interruzione sarà dal 16 giugno al 7 settembre. Si tratta di una sospensione veramente troppo lunga e pensiamo che si debba intervenire per limitarla, salvaguardando così la stagione estiva e i viaggi dei pendolari” dichiarano la Vicepresidente della Commissione Trasporti Nadia Conticelli e il Consigliere regionale del Partito Democratico Daniele Valle.

“Pur comprendendo la necessità di procedere all’adeguamento infrastrutturale della linea, non possiamo accettare che non si possano organizzare meglio gli interventi per recare il minor danno possibile agli utenti. Ricordiamo che la linea Torino-Ceres è, ormai da tempo, un cantiere a cielo aperto e si continuano a ignorare gli appelli dei cittadini che devono adeguarsi a coincidenze impossibili, trasbordi e viaggi su treni affollati e invivibili. Questa ennesima e tanto prolungata chiusura è veramente inaccettabile!” concludono gli esponenti dem.

(2 aprile 2025)

