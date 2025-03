Fugge a bordo di un’auto rubata. Fermato

La Polizia di Stato ha sottoposto a fermo per ricettazione un cittadino albanese di 20 anni nel quartiere Mirafiori. Poco prima delle tre di notte, mentre stava transitando in via Bonfante, un equipaggio delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico notava un’auto giungere contromano da via Ignazio Collino e fermarsi all’incrocio con via Gaidano il cui guidatore, alla vista dei poliziotti, eseguiva una retromarcia repentina in direzione opposta, ma vedendosi raggiunto dalla Volante, abbandonava l’auto per darsi alla fuga a piedi, per poi essere fermato dagli agenti.

Dai successivi accertamenti è emersa la provenienza furtiva del veicolo: circa un mese prima, ignoti si erano impossessati dell’auto rubandone le chiavi nel corso di un furto in appartamento. La Procura della Repubblica di Torino ha richiesto e ottenuto la convalida del fermo, con applicazione della misura degli arresti domiciliari. Ulteriori immagini sono in corso.

(4 marzo 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata