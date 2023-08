Riorganizzazione gli uffici nei locali messi a disposizione dal Comune di Bardonecchia

Alla luce dell’attuale non fruibilità dei locali che ospitano il Commissariato di P.S. di Bardonecchia, ed in attesa delle necessarie verifiche che potranno essere svolte solo dopo il prezioso e incessante contributo dei Vigili del Fuoco che stanno terminando la messa in sicurezza dell’area, la Polizia di Stato può riprendere la normale attività grazie all’intervento della Sindaca Chiara Rossetti che ha messo a disposizione alcuni locali, all’interno del Centro Congressi – Palazzo delle Feste, sito in Piazza Valle Stretta n.1, consentendo così di riorganizzare laripartenza del Commissariato.

In detti locali sono in corso attività volte a ripristinare le postazioni di lavoro che saranno allestite utilizzando il materiale recuperato dal Commissariato: in una stanza sorgerà il centralino, il cui numero 0122909411 rimarrà invariato, il corpo di guardia; in un’altra la sezione amministrativa e sociale dedicata all’acquisizione e alla lavorazione delle istanze presentate dalla cittadinanza. Un ultimo locale sarà invece dedicato allo svolgimento di attività di polizia giudiziaria.

La prossima settimana continuerà l’attività di consegna dei titoli di viaggio in giacenza presso la struttura del Commissariato, mentre a partire da lunedì 28 agosto sarà possibile, per i prenotatie per le urgenze documentate, presentare istanza per il rilascio del documento di espatrio presso la nuova sede temporanea del Commissariato di Bardonecchia.

Si rammenta che fino a tale data tutti i prenotati per la presentazione dell’istanza volta al rilascio del passaporto, o con urgenza documentata, potranno recarsi a Torino, presso l’Ufficio Passaporti centrale di Piazza Cesare Augusto 5 nei seguenti orari:

lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 13 ;

; martedì dalle 15.00 alle 18.00 ;

; giovedì dalle 15.00 alle 18.00.

Nei prossimi giorni, all’esterno del Centro Congressi – Palazzo delle Feste, verrà attivata anche un’unità mobile della Polizia di Stato che sarà dedicata specificatamente alla ricezione delle denunce e al rilascio delle informazioni al pubblico.

È opportuno sottolineare che, nonostante l’esondazione del fiume che ha coinvolto la struttura del Commissariato, le pattuglie della Polizia di Stato non hanno mai interrotto la loro attività di controllo del territorio cittadino che persiste ininterrottamente nell’arco delle 24 ore.

Si ringraziano tutti gli Enti che da giorni stanno lavorando senza sosta per garantire il ripristino dei locali del Commissariato colpiti dall’esondazione.

(20 agosto 2023)

