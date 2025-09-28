Pubblicità
Valle d’Aosta al voto: alle 12.00 affluenza al 21,68%

In Valle d’Aosta, regione autonoma al voto insieme alle Marche, affluenza al 21,68% alle 12 del 28 settembre. Impossibile il raffronto con le precedenti regionali che avevano visto la consultazione distribuita in due giornate.

Si vota fino alle 23.00 e poi inizierà lo spoglio. La Valle d’Aosta è l’unica regione d’Italia dove il presidente di Regione è eletto dalla coalizione vincente nel post-elezioni e non si presenta come candidato.

 

 

(28 settembre 2025)

