Il PD Piemonte sul Referendum. Ha vinto la Costituzione

Abbiamo ottenuto una vittoria fondamentale. I cittadini hanno respinto l’attacco della indipendenza della magistratura, difendendo i principi della nostra Costituzione. Abbiamo contribuito ad una mobilitazione corale che ha coinvolto organizzazioni, cittadine e cittadini. Come ha sottolineato in un’intervista a La Repubblica Torino il segretario regionale Domenico Rossi, il Piemonte è l’unica delle grandi regioni del Nord governate dalla destra in cui ha vinto il NO. È una bocciatura politica sonora non solo per Giorgia Meloni, ma anche per la giunta di Alberto Cirio, che si era spesa esplicitamente per il Sì.

Aver vinto anche in capoluoghi guidati dal centrodestra come Asti e Novara ci dimostra che i cittadini sono pronti a premiare proposte serie e credibili.

Così la Newsletter del PD Piemonte nel post-referendum.

(25 marzo 2026)

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