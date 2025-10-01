Pubblicità
Dal 9 ottobre tornano alla Biblioteca Astense Giorgio Faletti i "Giovedì Filosofici" realizzati in collaborazione con Arena Philosophika

Dal 9 ottobre tornano alla Biblioteca Astense Giorgio Faletti i “Giovedì Filosofici” realizzati in collaborazione con Arena Philosophika

di Redazione Cultura 

“Filosofia e… Filosofia in dialogo è il titolo del ciclo di incontri nato con l’obiettivo di far dialogare tra loro differenti forme di sapere. Naturale prosecuzione dei due cicli precedenti (dedicati a cosa sia la filosofia e chi sia il filosofo), quest’anno l’intenzione è quella di far scendere la filosofia dal suo piedistallo – presunto o meno –, farla entrare in confronto diretto con differenti discipline e avvicinare i giovani alla filosofia. Fin da principio, narrazione e scienza si sono presentate come due forme di sapere sì tanto distanti dal pensiero filosofico, e però strettamente connesse ad esso. Riflettere sui punti in comune e sulle diversità metodologiche e concettuali permette di chiarire i differenti ambiti disciplinari per favorire un autentico dialogo tra le discipline. Con questo intento, chiuderà il ciclo una giornata di dialogo con giovani studenti del Liceo Classico e del Liceo Scientifico che si confronteranno mettendosi in gioco in prima persona.

Il programma:

9 ottobre ore 18 “Filosofia e narrazione”
Nicoletta Salcito: Oltre la bellezza. Arte come strumento di pensiero oltre l’estetica
Roberto Gatti: Narrando, nell’ebraismo

16 ottobre ore 18 “Filosofia e Scienza”
Leonardo Palilla e Simone Vaccaro: Filosofia e scienza: un percorso storico-critico

23 ottobre ore 18 “Filosofia e… in dialogo con giovani studenti”

Tutti gli incontri sono a ingresso libero.

 

 

 

 

 

(1 ottobre 2025)

(1 ottobre 2025)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



