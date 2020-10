Torino ha presentato il Lovers Film Festival n° 35. Tra gli ospiti Gina Lollobrigida e Daniele Gattano

di Redazione #Torino twitter@torinonewsgaia #LGBTI

Il Lovers Film Festival, il più antico festival sui temi LGBTQI (lesbici, gay, bisessuali, trans, queer e intersessuali) – che avrebbe dovuto tenersi ad aprile e che è stato rimandato a causa dell’emergenza COVID 19, e che si svolgerà dal 22 al 25 ottobre 2020 presso il Cinema Massimo, la multisala del Museo Nazionale del Cinema – compie 35 anni. Fondata da Giovanni Minerba e Ottavio

Mai, da questa edizione la storica rassegna è diretta da Vladimir Luxuria, affiancata da Angelo Acerbi, responsabile della selezione e dai selezionatori Elsi Perino e Alessandro Uccelli.

La manifestazione può contare su un ricco parterre di ospiti. Ad inaugurare il festival, giovedì sera in Mole Antonelliana (ingresso ad inviti), l’icona del cinema Gina Lollobrigida che dialogherà con Vladimir Luxuria. La serata sarà trasmessa in streaming sui canali web e social del Lovers Film festival. Venerdì sera, alle 20.15 in sala Cabiria la direttrice dialogherà invece con Matteo Garrone, alla serata parteciperà anche l’attore Daniele Gattano che presenterà in anteprima il suo monologo inedito intitolato Fuori!. Sabato 24, alle 20.30 sempre in sala Cabiria, il regista e direttore artistico Luca Tommassini sarà protagonista del talk con Vladimir Luxuria Una vita in movimento durante il quale sarà ripercorsa la

sua carriera di successo internazionale da ballerino e coreografo attraverso i suoi video e film. Domenica alle 20.15, in sala Cabiria, saranno ospiti d’eccezione della serata di chiusura Achille Lauro e il politico e attivista LGBT Alessandro Zan relatore della legge contro l’omolesbotransfobia che approderà in Aula il 20 ottobre.

Sono 32 titoli in concorso quest’anno, tra lungometraggi, documentari e cortometraggi selezionati fra circa 300 lungometraggi e documentari, e circa 1000 cortometraggi; 22 le anteprime nazionali. I film in concorso provengono principalmente da Stati Uniti, Europa e Sud America. Molte le nazioni rappresentate fra cui anche: Iran, Israele, Georgia e Repubblica Ceca.

Fra i titoli fuori concorso protagonisti di Lovers 2020: Future Drei (Germania 2020) di Farad Shariat vincitore del Teddy Award per il miglior lungometraggio a Berlino 2020. Un debutto semi-biografico in cui vengono raccontati con sensibilità tre diversi riflessi dell’immigrazione in Germania. In bilico tra il sentirsi stranieri e il permesso di potersi costruire una vita, mostra come anche la seconda generazione di immigrati sia ancora in movimento verso l’appartenenza alla società tedesca. A chiudere il festival invece il film: Douze Points di Daniel Syrkin (Israele/Francia 2019): una pellicola in equilibrio fra la commedia, il thriller e il film satirico che narra una relazione unica tra due giovani musulmani durante il concorso di canzoni più color arcobaleno che si possa immaginare. Il protagonista è TJ, un orgoglioso cantante musulmano gay che realizza il suo sogno di rappresentare la Francia nel più grande concorso musicale d’Europa.

Vladimir Luxuria, insieme allo staff di selezione, ha lavorato a un’edizione “combattente”. Molti i temi – cari alla comunità LGBTQI e ai suoi alleati – affrontati dalle pellicole in concorso, fra cui: famiglia, amore e

separazione, omofobia e transfobia, immigrazione e inclusione e lotta alla discriminazione.

È Leo Ortolani, celebre fumettista italiano, ad aver creato e donato al festival l’immagine guida 2020 in occasione del trentacinquesimo compleanno. Ispirata alla Dolce Vita felliniana, è una ricostruzione iconica della mitologia LGBTQ con tutti i suoi più caratteristici elementi fondanti. Al centro, Cinzia, la protagonista biondo platino che fa il bagno nella fontana: iconica e immaginifica trasposizione trans di Anita Ekberg.

Il Lovers Film Festival dal 2005 si svolge con il contributo del MiBACT, della Regione Piemonte e del Comune di Torino. L’iniziativa fa parte di ‘Torino Città del Cinema 2020. Un progetto di Città di Torino,

Museo Nazionale del Cinema e Film Commission Torino Piemonte, con il sostegno di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, in collaborazione con Regione Piemonte, Fondazione per la Cultura Torino.

(14 ottobre 2020)

©gaiaitalia.com 2020 – diritti riservati, riproduzione vietata