“Chiorino si è dimessa, meglio tardi che mai”. Il comunicato del segretario PD Domenico Rossi e della capogruppo Gianna Pentenero

Gianna Pentenero, capogruppo del Partito Democratico nel Consiglio Regionale del Piemonte, e Domenico Rossi, segretario regionale del Partito Democratico hanno commentato con una nota ufficiale le dimissioni rassegnate dall’assessora Elena Chiorino.

“Accogliamo le dimissioni da assessora di Elena Chiorino come un passo importante per la tutela del governo della Regione Piemonte. E’ anche una vittoria delle opposizioni che unite hanno da subito chiesto una piena assunzione di responsabilità”, dichiarano Gianna Pentenero e Domenico Rossi. “Abbiamo sempre sostenuto di non cercare tribunali del popolo o sentenze che non ci competono; ma è importante ribadire un principio: chi ha incarichi pubblici deve rispondere anche da un punto di vista dell’etica e dell’opportunità, dare conto della disciplina e dell’onore con cui si devono portare avanti gli incarichi pubblici”.

La nota prosegue sottolineando la distinzione tra il piano giudiziario e quello politico: “L’assessora non poteva non assumersi la responsabilità politica dei fatti gravi che l’hanno vista coinvolta in una società con la figlia di un prestanome del clan dei Senese”.

Secondo la Presidente del Gruppo PD e il Segretario regionale, l’atto delle dimissioni era necessario per preservare l’integrità dell’ente: “Il primo dovere di chi siede in queste cariche è quello di difendere questa istituzione. La trasparenza non è un’opzione, ma il fondamento del patto tra amministrazione e cittadinanza”.

Informa una nota stampa del PD piemontese che annuncia l’annullamento dell’annunciato presidio.

(30 marzo 2026)

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