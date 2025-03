Torino Jazz Festival 2025, la chiamata alle arti del Direttore Artistico Stefano Zenni, che “libera la musica”

di Mirko Saporita

La primavera di Torino suona una musica che proviene da ogni dove: 289 musicisti si esibiranno dal 23-30 aprile in oltre 50 luoghi diversi della città.

La XIII edizione del TJF non si fa mancare nulla ma anzi, come ogni anno, propone qualche lieto primato: per la programmazione 2025 il pubblico può aspettarsi ben otto produzioni originali e quattro esclusive cinematografiche: fra di esse menzioniamo Enrico Rava. Note Necessaire di Monica Affatato, che ripercorre la carriera di Enrico Rava, forse il più iconico jazzista italiano in termini di fama globale. Rava, oltre ad esibirsi con il suo “Fearless Five” mercoledì 23 aprile sul palco del Teatro Colosseo, riceverà in questa prima serata di festival la targa Torri Palatine della Città di Torino, come premio alla carriera.

Uno degli eventi principali del Torino Jazz Festival avrà luogo ancora una volta la notte del 25 aprile con una rivisitazione del tradizionale testa a testa fra band nell’Harlem degli anni ’30, con l’evento Gianpaolo Petrini Big Band vs JcT Big Band (di Valerio Signetto) – Il ballo della liberazione. Le sonorità swing e jazz rappresentano la musica portata dagli americani in Italia durante la liberazione e per l’80° anniversario il MAUTO di Torino sarà l’epicentro delle danze che riportano a quegli storici festeggiamenti.

La danza avrà quindi il suo peso in questa edizione e l’esclusiva TJF del Flamenco Criollo, lo spettacolo permette al progetto nato nel 2021 di condividere l’incontro fra il flamenco andaluso e le movenze afro-cubane.

Ricordiamo infine l’evento di chiusura per il TJF XIII, domenica 30 aprile. Nella Giornata Internazionale Unesco del Jazz ancora una produzione originale TJF, pergiunta in qualità di esclusiva europea si esibirà all’Auditorium Agnelli: Jason Moran Bandwagon & TJF All Stars con “Il Big Bang del Jazz. L’eroica storia di James Reese Europe.

